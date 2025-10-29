Захарова сравнила западный мир с Германией в период правления Гитлера

«Я вернусь к временам 90-летней давности. Не было бы десятков миллионов жертв на планете Земля, если бы не было бы пропаганды фашизма, если бы не было бы нацистской пропагандистской машины», — сказала Захарова, передает корреспондент URA.RU. По ее словам, в 30-х годах 20 века массовое уничтожение оппозиционных СМИ и книг стало прологом к масштабным трагедиям, повлекшим за собой десятки миллионов жертв по всему миру. Захарова напомнила, что западноевропейские столицы тогда были охвачены настоящими «кострами из книг», а издательства и независимые издания закрывались.