Захарова сравнила западный мир с Германией в период правления Гитлера
Захарова провела аналогию с современностью
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела параллели между политикой современных западных стран и действиями нацистской Германии времен правления Адольфа Гитлера. Заявление прозвучало на Форуме «Диалог о фейках 3.0».
«Я вернусь к временам 90-летней давности. Не было бы десятков миллионов жертв на планете Земля, если бы не было бы пропаганды фашизма, если бы не было бы нацистской пропагандистской машины», — сказала Захарова, передает корреспондент URA.RU. По ее словам, в 30-х годах 20 века массовое уничтожение оппозиционных СМИ и книг стало прологом к масштабным трагедиям, повлекшим за собой десятки миллионов жертв по всему миру. Захарова напомнила, что западноевропейские столицы тогда были охвачены настоящими «кострами из книг», а издательства и независимые издания закрывались.
Представитель МИД подчеркнула: если бы пропагандистская машина фашистской Германии не получила такого безраздельного контроля над информацией, история могла бы пойти иным путем. Представительница МИД провела аналогию с современностью, заявив, что сегодня методы исключения и «отмены» неугодных СМИ приобретают схожие черты.
