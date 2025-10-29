Газманову запретили трюки на сцене: какая болезнь выявлена у артиста

Врачи порекомендовали Олегу Газманову отказаться от трюков из-за коскартроза Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Народному артисту России Олегу Газманову врачи порекомендовали отказаться от исполнения фирменных трюков из-за серьезных проблем со здоровьем. Как сообщает telegram-канал Mash, после осмотра и обследования медики запретили певцу делать сальто, шпагаты и даже заниматься тренировками.

Причиной стали жалобы Газманова на боли в пояснице и ноге, которые вынудили его обратиться к специалистам. Уточняется, что во время обследования у артиста диагностировали коксартроз — дегенеративное поражение тазобедренного сустава, сопровождающееся разрушением хрящевой ткани. Более подробно о трюках Газманова и его болезни — в материале URA.RU.

Врачи рекомендует Газманову отказаться от фирменных трюков

Олегу Газманову врачи порекомендовали полностью отказаться от физических упражнений, включая знаменитые фирменные сальто и шпагат. Отмечается, что 74-летний исполнитель обратился за медпомощью из-за болей в пояснице и ноге. После обследования врачи диагностировали у него коксартроз — дегенеративное изменение хрящевой ткани тазобедренного сустава. Медики считают, что обострение болезни спровоцировала чрезмерная физическая активность, которой артист продолжал заниматься даже после появления первых симптомов.

Как уточняют врачи, при дальнейшем прогрессировании заболевания Газманов может полностью потерять подвижность пораженного сустава. Сейчас доктора настаивают на полном отказе от спорта, чтобы замедлить развитие патологии и избежать тяжелых последствий.

Акробатические трюки Газманова

Фирменными трюками артиста считаются сальто и шпагат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Народный артист России известен своими сложными акробатическими элементами во время концертных выступлений. Несмотря на свой возраст Газманов, выполняет фирменные сальто и шпагат на сцене, что стало неотъемлемой частью его программы.

Необычная сценическая манера выделяет Газманова среди всех артистов. Его энергичные выступления и акробатические трюки стали узнаваемыми элементами шоу на протяжении всей сценическо карьеры.

Какие проблемы со здоровьем были у Газманова

Подозрение на опухоль на голосовых связках

Народный артист России Олег Газманов восемь лет назад едва не завершил музыкальную карьеру из-за опухоли на голосовых связках. Об этом певец рассказал в эфире «Русского радио». Он пояснил, что отек долгое время мешал петь, а характер заболевания оставался неизвестным, что сопровождалось серьезными рисками для будущего выступлений.

Долгое время списывал ухудшение голоса на усталость и простуды, но лечение не приносило результата. Диагноз стал для артиста шоком. Медики предупреждали, что шанс потерять возможность петь после операции составлял до 40 процентов, что стало для музыканта стрессом. После хирургического вмешательства ему пришлось долго молчать и общаться с близкими через записки.

Удар током во время выступления

Во время выступления в лагере «Артек» Газманова ударило током Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще одним опасным эпизодом в жизни Газманова стал случай в лагере «Артек». Уточняется, что он перенес клиническую смерть из-за удара током от микрофона, который был подключен к незаземленной аппаратуре. По словам артиста, потеряв сознание, он ощутил, что оказался в пространстве без боли и звуков, и вспомнил о недописанных песнях, что помогло ему вернуться к жизни.

Что за болезнь коксартроз

Коксартроз представляет собой хроническое дегенеративно-дистрофическое заболевание тазобедренного сустава. Оно характеризуется прогрессирующим разрушением суставного хряща с последующим вовлечением в процесс костных структур и мягких тканей, что приводит к постепенному нарушению опорной и двигательной функции конечности.