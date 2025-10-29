Путин: подвиги бойцов СВО найдут отражение в кино

Путин считает, что подвиги российских военных в зоне СВО необходимо отразить в фильмах и на страницах книг Фото: Роман Наумов © URA.RU

Подвиги российских бойцов специальной военной операции отразят в кино и на страницах литературы. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.

По словам президента, подаренные иконы бойцами СВО на его день рождения (прим URA.RU), — история для сценария фильма. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что подаренные военными иконы, находятся дома у российского лидера.