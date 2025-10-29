Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Обвиняемый в подрыве автомобиля полковника в Москве признал вину

29 октября 2025 в 17:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Серебряков* обвиняется по статье о терроризме

Серебряков* обвиняется по статье о терроризме

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-аналитика банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), которого обвиняют в подрыве машины с полковником в Москве, признал вину. Об этом сообщили журналисты из зала суда.

«Признаю себя в полном объеме виновным. Но мог бы довести свой умысел до конца, если бы приложил больше усилий», — цитирует ТАСС Серебрякова*.

Утром 24 июля в Москве на улице Синявинской произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали два человека. По данным МВД, в машине было размещено взрывное устройство. Вечером того же дня суд заочно арестовал Серебрякова*, который уже находился в международном розыске и был задержан в Турции. Ночью 26 июля его доставили в Москву. Он признался, что заложил бомбу и действовал под контролем СБУ, за что ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.

Продолжение после рекламы

*Евгений Серебряков внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал