Обвиняемый в подрыве автомобиля полковника в Москве признал вину

Экс-аналитика банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), которого обвиняют в подрыве машины с полковником в Москве, признал вину. Об этом сообщили журналисты из зала суда.

«Признаю себя в полном объеме виновным. Но мог бы довести свой умысел до конца, если бы приложил больше усилий», — цитирует ТАСС Серебрякова*.

Утром 24 июля в Москве на улице Синявинской произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали два человека. По данным МВД, в машине было размещено взрывное устройство. Вечером того же дня суд заочно арестовал Серебрякова*, который уже находился в международном розыске и был задержан в Турции. Ночью 26 июля его доставили в Москву. Он признался, что заложил бомбу и действовал под контролем СБУ, за что ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.