Дмитриев: Россия находится на пути мира в украинском конфликте
Дмитриев подчеркнул, что Россия не стремится расширить конфликт
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Россия делает шаги к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Такое заявление он сделал на конференции Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.
«Мы в процессе достижения мира и как миротворцы стремимся, чтобы это стало реальностью. Сейчас мы находимся на пути к лучшему взаимопониманию, осознавая, что инвестиции и сотрудничество — это путь, позволяющий двигаться вперед и делать мир безопаснее», — цитирует «Ридус» Дмитриева. По его словам, Россия не стремится расширить конфликт, а делает все, чтобы обрести стабильность путем открытого диалога и сотрудничества в сфере экономики.
Ранее Кирилл Дмитриев уже подчеркивал, что Россия придерживается курса на дипломатическое разрешение украинского конфликта и выступает за открытый диалог. По его словам, позиция Москвы остается последовательной, несмотря на попытки некоторых западных стран препятствовать прямым переговорам, и Россия рассчитывает как можно скорее достичь мира на основе прагматичного подхода всех сторон.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
