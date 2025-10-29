Дмитриев: Россия находится на пути мира в украинском конфликте

Дмитриев подчеркнул, что Россия не стремится расширить конфликт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия делает шаги к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Такое заявление он сделал на конференции Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.

«Мы в процессе достижения мира и как миротворцы стремимся, чтобы это стало реальностью. Сейчас мы находимся на пути к лучшему взаимопониманию, осознавая, что инвестиции и сотрудничество — это путь, позволяющий двигаться вперед и делать мир безопаснее», — цитирует «Ридус» Дмитриева. По его словам, Россия не стремится расширить конфликт, а делает все, чтобы обрести стабильность путем открытого диалога и сотрудничества в сфере экономики.