Суд в Париже разрешил экстрадировать российского баскетболиста, задержанного по просьбе США

Суд в Париже одобрил экстрадицию российского баскетболиста Касаткина в США
29 октября 2025 в 18:00
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Суд в Париже одобрил экстрадицию российского баскетболиста Евгения Касаткина в США. Защита намерена продолжить борьбу за его освобождение.

«Суд Парижа постановил экстрадировать российского баскетболиста Евгения Касаткина в США», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Адвокат спортсмена сообщил, что если суд не вынесет окончательного постановления, он продолжит добиваться освобождения Касаткина из СИЗО.

Касаткин 9 июля был задержан во Франции по запросу США. Причиной, вероятнее всего, стали подозрения в вымогательстве, поскольку его компьютер использовали злоумышленники. 11 июля Генпрокуратура апелляционного суда Парижа проинформировала, что американской стороне предоставлен 60-дневный срок для передачи необходимых материалов по делу об экстрадиции баскетболиста. 27 августа ходатайство Касаткина о переводе под судебный надзор было отклонено.

