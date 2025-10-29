Суд в Париже разрешил экстрадировать российского баскетболиста, задержанного по просьбе США
Касаткин 9 июля был задержан во Франции по запросу США
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Суд в Париже одобрил экстрадицию российского баскетболиста Евгения Касаткина в США. Защита намерена продолжить борьбу за его освобождение.
«Суд Парижа постановил экстрадировать российского баскетболиста Евгения Касаткина в США», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Адвокат спортсмена сообщил, что если суд не вынесет окончательного постановления, он продолжит добиваться освобождения Касаткина из СИЗО.
Касаткин 9 июля был задержан во Франции по запросу США. Причиной, вероятнее всего, стали подозрения в вымогательстве, поскольку его компьютер использовали злоумышленники. 11 июля Генпрокуратура апелляционного суда Парижа проинформировала, что американской стороне предоставлен 60-дневный срок для передачи необходимых материалов по делу об экстрадиции баскетболиста. 27 августа ходатайство Касаткина о переводе под судебный надзор было отклонено.
