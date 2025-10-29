Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Путин рассказал об обстановке в зоне СВО

Путин: ситуация в зоне СВО складывается благоприятно
29 октября 2025 в 17:31
Обращаясь к бойцам, Путин сообщил, что и их усилия «даром не проходят»

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Купянске (Харьковская область) и Красноармейске (ДНР) заблокированы украинские формирования. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«В двух местах — в городе Купянске и городе Красноармейске — противник оказался блокирован, в окружении», — сказал глава государства во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве. По его словам, сейчас ситуация в зоне СВО складывается для российской стороны благоприятно. «Ваши усилия даром не проходят», — сказал Путин, обращаясь к бойцам.

В настоящий момент перед российскими солдатами стоит главная задача — освободить как можно больше территорий для усиления переговорных позиций. Об этом рассказал глава «Ахмата» Апти Алаудинов. В рамках ее достижения проходит активное продвижение ВС РФ на покровском, краснолиманском, угледарском и других направлениях. Подробнее о продвижении российских войск — на карте спецоперации на Украине. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале URA.RU.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

