Путин рассказал об обстановке в зоне СВО
Обращаясь к бойцам, Путин сообщил, что и их усилия «даром не проходят»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Купянске (Харьковская область) и Красноармейске (ДНР) заблокированы украинские формирования. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«В двух местах — в городе Купянске и городе Красноармейске — противник оказался блокирован, в окружении», — сказал глава государства во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве. По его словам, сейчас ситуация в зоне СВО складывается для российской стороны благоприятно. «Ваши усилия даром не проходят», — сказал Путин, обращаясь к бойцам.
В настоящий момент перед российскими солдатами стоит главная задача — освободить как можно больше территорий для усиления переговорных позиций. Об этом рассказал глава «Ахмата» Апти Алаудинов. В рамках ее достижения проходит активное продвижение ВС РФ на покровском, краснолиманском, угледарском и других направлениях. Подробнее о продвижении российских войск — на карте спецоперации на Украине. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
