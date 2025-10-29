Еще 25 детей внесены в базу «Миротворца»*
Среди несовершеннолетних фигурируют граждане сразу четырех стран
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Еще 25 детей в возрасте от двух до трех лет были внесены в базу данных сайта «Миротворец» (ресурс признаны экстремистским и заблокирован). Это следует из данных ресурса.
«Еще 25 детей от двух до трех лет внесены в базу экстремистского сайта „Миротворец“», — передает ТАСС. Среди несовершеннолетних фигурируют граждане сразу четырех стран: России, Украины, Казахстана и Таджикистана. Детям приписываются такие правонарушения, как «сознательное нарушение государственной границы» Украины, а также «покушение на суверенитет и территориальную целостность» государства.
Ранее в базе данных экстремистского сайта появились сведения о четырех детях в возрасте двух лет. Они обвиняются в «посягательстве на суверенитет Украины».
*»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ и заблокирован.
