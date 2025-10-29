Ядерные технологии «Буревестника» будут использовать в космосе
По словам президента, технологии «Буревестника» будут применять в лунной программе
Ядерные технологии, использованные в крылатой ракете «Буревестник», будут использовать в лунной программе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.
По словам главы государства, электроника, используемая в «Буревестнике», уже применяется в космических программах. Президент подчеркнул, что крылатая ракета — прорыв не только в повышении обороноспособности РФ, но и в науке.
Путин также сообщил, что ядерная силовая установка, применяемая в крылатой ракете, сопоставима по мощности с реактором атомной подводной лодки. По словам президента, реактор запускается в течение минут и даже секунд.
