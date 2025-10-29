Ядерные технологии «Буревестника» будут использовать в космосе

По словам президента, технологии «Буревестника» будут применять в лунной программе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ядерные технологии, использованные в крылатой ракете «Буревестник», будут использовать в лунной программе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.

По словам главы государства, электроника, используемая в «Буревестнике», уже применяется в космических программах. Президент подчеркнул, что крылатая ракета — прорыв не только в повышении обороноспособности РФ, но и в науке.