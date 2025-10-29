«Россия не может быть заменена»: Дмитриев рассказал о последствиях санкций против РФ

Дмитриев считает, что из-за антироссийских санкций могут повыситься цены на нефть в мире Фото: Роман Наумов © URA.RU

Антироссийские санкции могут привести к сокращению поставок нефти и росту цены на нее. Об этом сообщил специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Санкции наложенные на российской нефти приведут к сокращению поставок нефти и росту цен на нефть в мире, потому что Россия не может быть полностью заменена», — сказал он на конференции Future Investment Initiative в Саудовской Аравии, передает ТАСС.