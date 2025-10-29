Логотип РИА URA.RU
«Россия не может быть заменена»: Дмитриев рассказал о последствиях санкций против РФ

Дмитриев: санкции против РФ могут привести к росту цен на нефть в мире
29 октября 2025 в 17:57
Дмитриев считает, что из-за антироссийских санкций могут повыситься цены на нефть в мире

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Антироссийские санкции могут привести к сокращению поставок нефти и росту цены на нее. Об этом сообщил специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Санкции наложенные на российской нефти приведут к сокращению поставок нефти и росту цен на нефть в мире, потому что Россия не может быть полностью заменена», — сказал он на конференции Future Investment Initiative в Саудовской Аравии, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин уже предупреждал, что сокращение поставок российской нефти и нефтепродуктов на мировой рынок приведет к росту цен на энергоносители. Он критиковал политику отказа западных стран от российских ресурсов, отмечая ее негативные последствия для мировой экономики, и заявлял о намерении России развивать собственные производственные цепочки и искать новых партнеров в условиях санкционного давления.

