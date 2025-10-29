«Россия не может быть заменена»: Дмитриев рассказал о последствиях санкций против РФ
Дмитриев считает, что из-за антироссийских санкций могут повыситься цены на нефть в мире
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Антироссийские санкции могут привести к сокращению поставок нефти и росту цены на нее. Об этом сообщил специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Санкции наложенные на российской нефти приведут к сокращению поставок нефти и росту цен на нефть в мире, потому что Россия не может быть полностью заменена», — сказал он на конференции Future Investment Initiative в Саудовской Аравии, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин уже предупреждал, что сокращение поставок российской нефти и нефтепродуктов на мировой рынок приведет к росту цен на энергоносители. Он критиковал политику отказа западных стран от российских ресурсов, отмечая ее негативные последствия для мировой экономики, и заявлял о намерении России развивать собственные производственные цепочки и искать новых партнеров в условиях санкционного давления.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.