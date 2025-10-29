В России сдержат скачок цен на электричество

На тарифы повлияет активное развитие энергетической инфраструктуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти сдержат повышение тарифов на электроэнергию. На встрече с гендиректором «РусГидро» Виктором Хмариным 29 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил активное развитие инфраструктуры гидроэнергетики в стране. Как рассказали эксперты URA.RU, это снизит риск нехватки ресурсов в регионах Дальнего Востока и Сибири, предотвратит рост цен на ЖКУ, а еще решит проблемы некоторых отраслей экономики, например, майнинга криптовалют.

В России идет активное строительство ГЭС и ТЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Роман Наумов © URA.RU

В начале встречи премьер отметил особую роль энергетической компании, которая заключается в строительстве и модернизации гидравлических, тепловых электростанций, в том числе на Дальнем Востоке. «А еще — в обеспечении эффективной деятельности таких объектов. У нас их более 400, включая самую крупную в стране — Саяно-Шушенскую ГЭС. Вместе они дают каждый восьмой киловатт-час», — сказал Мишустин, а затем попросил главу «РусГидро» рассказать о результатах работы в первом полугодии и планах компании.

Россия использует все виды генерации энергии Фото: Анна Майорова © URA.RU

В первой части доклада Хмарин рассказал, что географически «РусГидро» находится в 34 регионах страны, а в самой компании трудятся почти 72 тысячи человек, которые работают со всеми видами генерации, кроме атомной. А затем перешел к финансовым результатам организации за первые шесть месяцев. «2025-й год маловодный: если сравнивать выработку с первым полугодием 2024-го, она меньше на 6% — порядка 72 млрд киловатт-часов.

Продолжение после рекламы

Однако основные финансовые показатели демонстрируют рост. Выручка — 358 млрд рублей, 13% роста к прошлому году», — привел цифры гендиректор энергокомпании.

Власти активно развивают энергетическую отрасль на Дальнем Востоке Фото: Роман Наумов © URA.RU

Говоря о планах, Хмарин отметил, что в компании ожидают увеличения налоговых платежей. «За 2025-й год прогнозируем больше 120 млрд рублей налогов. При этом сейчас у „РусГидро“ серьезный инвестиционный цикл, 80% вложений приходится на Дальний Восток. Но по его завершении, в районе 2029-го года, ожидаем удвоения общих налоговых платежей, их будет больше 200 млрд в год», — отметил финансовые перспективы глава компании.

Выслушав доклад Хмарина, Мишустин отметил, что компания продолжает развиваться: модернизировать инфраструктуру, строить новые объекты, чтобы надежно снабжать электричеством жителей регионов и бизнес. А еще отметил, что «РусГидро» активно следует политике импортозамещения. Это доказывает тот факт, что энергетическая компания стала первой, кто утвердил стратегию цифровой трансформации.

«Большинство операционных систем перевели на отечественные решения, средства информационной безопасности, офисные приложения», — перечислил он.

Энергетическая отрасль РФ не зависит от иностранного ПО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

И добавил, что необходимо расширять использование отечественных программных продуктов, оборудования, чтобы модернизировать инфраструктуру, укреплять энергосистему. «В первую очередь — промышленный и технологический суверенитет, чтобы, достаточно консервативная отрасль, где работает „РусГидро“, полностью базировалась на отечественных технологиях», — резюмировал Мишустин.

Делая акцент на развитии гидроэнергетической инфраструктуры, власти хотят показать, что способны предотвратить резкое повышение тарифов на электроэнергию, объяснил URA.RU директор института проблем экономической политики и экономической безопасности Финансового университета при правительстве РФ Сергей Сильвестров. А она может возникнуть из-за нехватки или износа оборудования, провоцирующих энергодефицит в стране, добавил эксперт.

«Он уже образовался в некоторых субъектах страны — регионах Сибири и Дальнего Востока, именно поэтому власти начали применять усилия для стратегического рывка в энергетике, чтобы она развивалась с опережением спроса потребителей и без рисков взлета цен на электроэнергию», — отметил эксперт.

Власти стремятся к тому, чтобы рост тарифов не превышал уровень инфляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Активное развитие ГЭС и ТЭС в регионах позволит не допустить нехватки электроэнергии, которая может возникнуть уже в ближайшие пять лет, сообщил URA.RU главный директор по энергетическому направлению «Института энергетики и финансов» Алексей Громов. «Отмечу, что усиление потенциала этой отрасли экономики не приведет к снижению платежей за электроэнергию, на что указывает практика. Однако в перспективе это даст больше возможностей для того, чтобы тарифы на ЖКУ не превышали уровень инфляции», — обратил внимание эксперт.

Продолжение после рекламы

Энергокомпании в РФ становятся привлекательнее для инвестиций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не стоит забывать, что развитие энергетического комплекса, которое должно снизить риски дефицита в этой отрасли, напрямую зависит от инвестиций, отметил Громов. «Именно поэтому власти принимают меры, чтобы повысить рентабельность, например, новых электростанций. Одна из них — дополнительное финансирование этих установок за счет Фона национального благосостояния. Другая — заемное финансирование, улучшение которого напрямую зависит от Центробанка России. Да, ключевая ставка ЦБ снижается — сейчас она составляет 16,5%, но пока этого недостаточно», — отметил он.