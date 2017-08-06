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06 августа 2017
05 августа 2017
09:49  06 августа 2017 0

Пленный боевик ИГИЛ предупредил о новых терактах

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, оружие, терроризм, автоматы, террористы, военные действия, сирийцы
Обученные в ИГИЛ боевики-европейцы готовят новые взрывы в ЕвропеФото: depositphotos.com © URA.RU

Пленный террорист рассказал правоохранителям о тайной ячейке «Аль-Кхарса» в Сирии, которая готовит боевиков из граждан европейских стран. По его заявлению, в ближайшее время обученные террористы-европейцы вернуться к себе на родину, чтобы совершить ряд террористических актов в Европе, а также в Ливане.

Запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ создала специальную ячейку, которая вербует европейцев, оказавшихся в Сирии, сообщает телеканал 360 со ссылкой на Times. По словам пленного террориста, к обучению новобранцев терактам подходят очень жестко: из 20 приступивших к занятиям обучение заканчивают лишь пятеро. За 2,5 года сотрудничества с ИГИЛ он смог насчитать 50 европейцев, которые успешно закончили курс в «Аль-Кхарса», где их учили идеологии и сборке бомб. Обучение проходит семь месяцев, после чего террористы возвращаются обратно в Европу. Среди прошедших курс были граждане Великобритании, Германии, Франции и Бельгии.

Пленник уточнил, что за терактами в Брюсселе и Париже стоит именно «Аль-Кхарса». Он также рассказал, что на территории Европы готовятся новые теракты.

Нина Калинина
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