Новые правила доплат к пенсиям с 2026 года: что ждет пенсионеров

С 1 января 2026 года в России изменится порядок назначения региональных доплат к пенсии. Миллионы российских пенсионеров начнут получать все выплаты одной суммой через Социальный фонд России. URA.RU рассказывает, как изменится система доплат и что это значит для получателей пенсий.

Как изменятся доплаты к пенсии в 2026

До 2026 года в 30 регионах России региональные доплаты назначали через органы социальной защиты. Теперь эти полномочия передаются СФР. Москва останется единственным субъектом, где доплаты будут продолжать назначать местные власти.

«Мы последовательно внедряем принципы социального казначейства, и здесь важен главный из них — проактивность, — пояснил глава Соцфонда Сергей Чирков. — Миллионы пенсионеров начнут получать региональную доплату в беззаявительном порядке, в одной выплате с пенсией».

Как работают доплаты сейчас

Система социальных доплат к пенсии действует, когда общий доход пенсионера оказывается ниже прожиточного минимума. Принцип простой:

Если региональный прожиточный минимум ниже федерального (15 250 рублей), доплату назначает СФР

Если выше — органы социальной защиты региона

Например:

В Москве прожиточный минимум пенсионера — 17 897 рублей, поэтому доплату назначает город

В Орловской области — 14 183 рубля, значит, выплаты идут через СФР

Что будет с 2026 года

﻿С 1 января 2026 года:

Все региональные доплаты (кроме московских) будут назначаться через СФР

Выплаты станут беззаявительными — не нужно подавать документы

Пенсионеры будут получать все деньги одной суммой

Исчезнет путаница с разными источниками выплат

Преимущества новой системы

Упрощение процедуры — не нужно обращаться в разные инстанции

Единая выплата — все деньги приходят одним переводом

Автоматическое назначение — не требуется подавать заявления

Прозрачность — легче отслеживать все начисления

Как это повлияет на пенсионеров

Для большинства пенсионеров изменения пройдут незаметно в техническом плане, но принесут существенные удобства:

Не нужно отслеживать поступления из разных источников

Исчезнет необходимость подавать документы в соцзащиту

Все вопросы по выплатам можно решать в СФР

Что делать пенсионерам

Специальных действий не требуется. Все изменения произойдут автоматически. Если к 2026 году пенсионер уже получает региональную доплату, она просто станет приходить от СФР вместо соцзащиты. Эксперты отмечают, что унификация системы выплат — важный шаг к созданию единого социального пространства в стране. Это особенно значимо для пенсионеров, которые часто испытывают трудности при взаимодействии с госорганами.

Повышение пенсий в 2026: кому и на сколько

Параллельно с реформой системы доплат пенсионеров ждет масштабное повышение выплат. С 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексируют на 7,6% — это один из самых высоких показателей за последние годы. Для сравнения: в 2025 году индексация составила 5,6%, а в 2024 — 6,3%.

Что означает 7,6% на практике

Средняя страховая пенсия по старости вырастет примерно на 2000 рублей

Пенсия по инвалидности увеличится в среднем на 1500-1800 рублей

Выплаты по потере кормильца поднимутся на 1200-1500 рублей

Такой уровень индексации опережает прогнозируемую инфляцию на 2025 год. Предполагается, что поспособствует росту покупательной способности пенсионеров.

Московские особенности

Столичных пенсионеров ждет дополнительная индексация социальных выплат на 6%. Это решение уже заложено в проект бюджета Москвы на 2026-2028 годы. Важно понимать: москвичи получат обе прибавки — и федеральную, и городскую.

Ключевая особенность пенсионной системы — принцип «опережающей индексации». Если фактическая инфляция по итогам 2025 года превысит прогнозируемые показатели, будет проведена дополнительная индексация.

Типы пенсий в России: какую получаете вы и что изменится с 2026 года

В рамках предстоящих изменений важно понимать, какие виды пенсий существуют в России и как на них повлияет реформа. На сегодняшний день система включает несколько основных категорий выплат.

Страховые пенсии — это основной вид пенсионного обеспечения, который формируется за счет страховых взносов работодателя. К ним относятся:

Пенсия по старости — самый массовый вид выплат. Назначается женщинам с 60 лет, мужчинам с 65 лет при наличии необходимого стажа и пенсионных баллов.

— самый массовый вид выплат. Назначается женщинам с 60 лет, мужчинам с 65 лет при наличии необходимого стажа и пенсионных баллов. Пенсия по инвалидности — выплачивается при установлении группы инвалидности независимо от возраста. Размер зависит от группы и стажа.

— выплачивается при установлении группы инвалидности независимо от возраста. Размер зависит от группы и стажа. Пенсия по случаю потери кормильца — предназначена нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца.

Отдельную категорию составляют выплаты из пенсионных накоплений:

Накопительная пенсия — ежемесячные выплаты с накопительного счета

Срочная пенсионная выплата — устанавливается на определенный срок

Единовременная выплата — полное получение средств накоплений