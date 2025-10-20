Названы способы для Путина добраться на встречу с Трампом

Среди фантастических вариантов Делягин также предложил суборбитальный полет Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин может добраться на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в Венгрии на одном самолете с американским лидером. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин.

«Давайте для модели предположим какой-нибудь сказочный вариант, например, суборбитальный полет или просто в одном самолете с Трампом», — написал Делягин. Его сообщение опубликовано в его telegram-канале.

Как отметил парламентарий, всем, «кто получил школьное образование до введения ЕГЭ», очевидно, что не существует такого воздушного маршрута, на котором самолет президента был бы полностью защищен от возможного перехвата авиацией недружественных государств. Кроме того, Делягин подчеркнул, что даже если глава государства прибудет в Венгрию, сохраняется вероятность исполнения местными властями решения Международного уголовного суда, ранее выдавшего ордер на арест Владимира Путина.

Продолжение после рекламы