Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Chanel зарегистрировала товарный знак в России

20 октября 2025 в 19:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Заявки на патент были поданы еще в мае 2025 года, несмотря на уход из России

Заявки на патент были поданы еще в мае 2025 года, несмотря на уход из России

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Компания Chanel SARL, базирующаяся в Швейцарии, зарегистрировала в России товарный знак «Коко Шанель» по ряду международных классов, что дает ей исключительные права на этот бренд до 2035 года. Об этом стало известно из базы Роспатента.

«Заявки были поданы в мае 2025 года из Швейцарии от компании „Шанель САРЛ“, которая является правообладателем товарных знаков Chanel. Заявка зарегистрирована в октябре 2025 года, срок истечения действия товарного знака — десять лет с момента подачи заявления на его регистрацию», — пишет ТАСС со ссылкой на документ Роспатента.

Chanel, как и другие крупные модные дома, приостановила работу в России в марте 2022 года и полностью ушла с рынка к марту 2024 года, но продолжила защищать свои товарные знаки. С 2022 года компания подала в Роспатент десятки заявок на регистрацию брендов и коллекций, чтобы сохранить юридический контроль и предотвратить появление подделок, несмотря на отсутствие коммерческой деятельности в стране. По данным отраслевых экспертов, подобная стратегия характерна для крупных международных компаний, которые стремятся предотвратить распространение подделок и сохранить репутацию бренда в условиях нестабильного рынка. Регистрация товарных знаков, несмотря на отсутствие коммерческого присутствия, позволяет владельцу бренда контролировать ситуацию и реагировать на возможные нарушения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал