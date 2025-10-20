Chanel зарегистрировала товарный знак в России
Заявки на патент были поданы еще в мае 2025 года, несмотря на уход из России
Компания Chanel SARL, базирующаяся в Швейцарии, зарегистрировала в России товарный знак «Коко Шанель» по ряду международных классов, что дает ей исключительные права на этот бренд до 2035 года. Об этом стало известно из базы Роспатента.
«Заявки были поданы в мае 2025 года из Швейцарии от компании „Шанель САРЛ“, которая является правообладателем товарных знаков Chanel. Заявка зарегистрирована в октябре 2025 года, срок истечения действия товарного знака — десять лет с момента подачи заявления на его регистрацию», — пишет ТАСС со ссылкой на документ Роспатента.
Chanel, как и другие крупные модные дома, приостановила работу в России в марте 2022 года и полностью ушла с рынка к марту 2024 года, но продолжила защищать свои товарные знаки. С 2022 года компания подала в Роспатент десятки заявок на регистрацию брендов и коллекций, чтобы сохранить юридический контроль и предотвратить появление подделок, несмотря на отсутствие коммерческой деятельности в стране. По данным отраслевых экспертов, подобная стратегия характерна для крупных международных компаний, которые стремятся предотвратить распространение подделок и сохранить репутацию бренда в условиях нестабильного рынка. Регистрация товарных знаков, несмотря на отсутствие коммерческого присутствия, позволяет владельцу бренда контролировать ситуацию и реагировать на возможные нарушения.
