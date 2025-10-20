Chanel зарегистрировала товарный знак в России

Заявки на патент были поданы еще в мае 2025 года, несмотря на уход из России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Компания Chanel SARL, базирующаяся в Швейцарии, зарегистрировала в России товарный знак «Коко Шанель» по ряду международных классов, что дает ей исключительные права на этот бренд до 2035 года. Об этом стало известно из базы Роспатента.

«Заявки были поданы в мае 2025 года из Швейцарии от компании „Шанель САРЛ“, которая является правообладателем товарных знаков Chanel. Заявка зарегистрирована в октябре 2025 года, срок истечения действия товарного знака — десять лет с момента подачи заявления на его регистрацию», — пишет ТАСС со ссылкой на документ Роспатента.