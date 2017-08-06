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Главные новости Пермского края
10:47  06 августа 2017 0

На «Первом канале» покажут сериал о войне, снятый в Прикамье. ФОТО, ВИДЕО

Старые здания Перми., пермь 1
Основные сцены фильма были сняты в ПермиФото: Алексей Гущин © URA.RU

На «Первом канале» осенью состоится премьера сериала «Отчий берег», который снимали в Пермском крае. О завершении работы над киносагой сообщила в своем Instagram режиссер сериала Милена Фадеева.

«Всё! Почти три года напряжения позади. Сегодня я закончила работу над киносагой „Отчий берег“! Ждём выхода в эфир!», — сообщила режиссер своим подписчикам. Также она выложила в соцсети кадры из фильма.

В киносаге рассказана судьба уральской семьи Морозовых, которым удалось пройти через испытания Великой Отечественной войны. Одну из главных ролей в фильме сыграла актриса Виктория Толстоганова.

Сериал «Отчий берег», как уточняет агентство Properm.ru, снимался сразу в нескольких городах Пермского края. Например, в Кунгуре ставили эпизоды довоенного рынка и казнь фашистами русских граждан. Большие сцены снимались в Перми. Съемочная группа также побывала в Горнозаводске и поселке Пашия. В Кусье-Александровском в съёмках приняли участие более 200 студентов.

Показ сериала на «Первом канале» запланирован на осень.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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