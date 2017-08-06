На «Первом канале» осенью состоится премьера сериала «Отчий берег», который снимали в Пермском крае. О завершении работы над киносагой сообщила в своем Instagram режиссер сериала Милена Фадеева.
«Всё! Почти три года напряжения позади. Сегодня я закончила работу над киносагой „Отчий берег“! Ждём выхода в эфир!», — сообщила режиссер своим подписчикам. Также она выложила в соцсети кадры из фильма.
В киносаге рассказана судьба уральской семьи Морозовых, которым удалось пройти через испытания Великой Отечественной войны. Одну из главных ролей в фильме сыграла актриса Виктория Толстоганова.
Сериал «Отчий берег», как уточняет агентство Properm.ru, снимался сразу в нескольких городах Пермского края. Например, в Кунгуре ставили эпизоды довоенного рынка и казнь фашистами русских граждан. Большие сцены снимались в Перми. Съемочная группа также побывала в Горнозаводске и поселке Пашия. В Кусье-Александровском в съёмках приняли участие более 200 студентов.
Показ сериала на «Первом канале» запланирован на осень.