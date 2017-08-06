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Главные новости Югры
16:23  06 августа 2017 0

Югорчане выбирают наказание вандалу, испортившему памятник Великой Отечественной. ФОТО

"Рота, подъем!" написал неизвестный на танке времен Великой ОтечественнойФото: Александр Кулаковский

В Сети обсуждают надпись, сделанную в Ханты-Мансийске неизвестным мужчиной. Вандал написал «воля народу» и «рота подъем» на мемориальном танке «Т-34-76», передает «СургутИнформТВ». Преступные действия засняли камеры наружного наблюдения. А пока следователи выясняют личность преступника, югорчане делятся мыслями по поводу этого поступка.

Максимальный срок по части 1 статьи 213 УК РФ «Вандализм» составляет три месяца, однако подписчики паблика «Подслушано Ханты-Мансийск» придумали иное наказание для вандала. Наташа Полковниченко пишет, что вандалов нужно найти и «заставить языками слизывать краску, пока языки не сотрут, а потом пусть хоть чем стирают». «„Культура“ приезжего характера. Не умеют ценить особенность этого города, — пишет Лилия Геддерт. — Здорово то, что это большая редкость и подобное вызывает критику, а не восприятие данного как норму».

Также известно, что кроме надписей на танке, «художник» разрисовал портреты известных югорчан, которые размещены около городской думы.

Бронированную машину, установленную как памятник в столице ХМАО, обнаружили югорские поисковики в 2007 году в Псковской области. Танк, подбитый на льду озера зимой 1943-го, ушел под воду и пролежал на дне более 60 лет.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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