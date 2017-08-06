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Главные новости Курганской области
21:36  06 августа 2017 0

Сити-менеджера Кургана воспели в стихах после скандала с мемом «Зима близко». СКРИН

Народный талант не преминул воспользоваться поводомФото: Pixabay

В Зауралье обсуждают стихотворение, посвященное сити-менеджеру Кургана Андрею Потапову. Автор текста, житель города Алексей Шохирев, вывел мораль из истории с требованием чиновников «убрать» интернет-мем. За два часа размещенное в Сети стихотворение прочитало около 10 тысяч человек.

В июле блогер Илья Винштейн снабдил свой материал о двух котельных, собственники которых решили продать их из-за убытков, фотографией персонажа культового сериала «Игра престолов» с лицом сити-менеджера Андрея Потапова. «URA.RU» рассказывало, как вскоре администрация Кургана потребовала от блогера убрать информацию, «порочащую деловую репутацию юридического лица», и пригрозила «Роскомнадзором». Однако Винштейн не побоялся суда, а горожане его поддержали.

Творение Шохирева обобщило историю и еще раз выразило мнение, озвученное блогером, но в уже более конкретной форме. Так, стихотворение заканчивается словами «Властям сатиру не понять: пока потаповщина в моде, их будут мало уважать».

Скрин: паблик «Типичный Курган», «ВК

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Кургане несколько управляющих компаний еще не начинали готовиться к отопительному сезону 2017—2018 года.

Семен Гринберг
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