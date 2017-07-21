«Курганская генерирующая компания» сообщила о том, что готовность города к предстоящему отопительному сезону составляет 7,8%. Отличилась управляющая компания «Уют» (Баскаль), полностью выполнив обязательства по подготовке. Однако несколько компаний еще не приступили к подготовке.
Высокий процент готовности демонстрируют в ООО «УК Уют», ООО «УК Олимп» и ООО «УК Престиж». Однако семь управляющих компаний из 41, обслуживающие в общей сложности 46 домов, показывают нулевую степень готовности, рассказали в пресс-службе КГК. Это компании «Единство», «Комплектмашсервис», «Зауралье» и другие. С данными о подготовке к будущей зиме можно ознакомиться в приведенной ниже таблице: