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Главные новости Курганской области
20:46  21 июля 2017 0

В Кургане назвали главных аутсайдеров среди УК по подготовке к зиме. ТАБЛИЦА

Городской сад зима. Курган., зима, скамейка в снегу
Несколько компаний еще не приступали к подготовке домов к зимеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Курганская генерирующая компания» сообщила о том, что готовность города к предстоящему отопительному сезону составляет 7,8%. Отличилась управляющая компания «Уют» (Баскаль), полностью выполнив обязательства по подготовке. Однако несколько компаний еще не приступили к подготовке.

Высокий процент готовности демонстрируют в ООО «УК Уют», ООО «УК Олимп» и ООО «УК Престиж». Однако семь управляющих компаний из 41, обслуживающие в общей сложности 46 домов, показывают нулевую степень готовности, рассказали в пресс-службе КГК. Это компании «Единство», «Комплектмашсервис», «Зауралье» и другие. С данными о подготовке к будущей зиме можно ознакомиться в приведенной ниже таблице:

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Сводная таблица готовности жилищного фонда и социальных объектов к отопительному периоду 2017—2018 (на 19.07.2017) Фото: пресс-служба КГК

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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