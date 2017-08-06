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Главные новости Югры
22:35  06 августа 2017 0

Четыре человека погибли в массовом ДТП в Югре. На месте ЧП работают следователи. ФОТО

От спровоцировавшей аварии "Нексии" мало что осталосьФото: пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

Четыре человека погибли в массовом ДТП близ Сургута, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийскому АО. На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы и наряды ГИБДД.

ЧП на 48 км автодороги Сургут — Лянтор случилось 6 августа около 18:00. По предварительным данным, водитель «Дэу Нексии» попытался обогнать попутный «Лексус», но не справился с управлением. Корейская иномарка вылетела на встречную полосу — прямо под тяжелый грузовик «Урал».

Водитель «Дэу» погиб на месте, как и трое его пассажиров, включая 29-летнюю женщину. Управлявший кроссовером мужчина доставлен в больницу.

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Фото: пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

Алексей Шумов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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