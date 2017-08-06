Четыре человека погибли в массовом ДТП близ Сургута, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийскому АО. На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы и наряды ГИБДД.
ЧП на 48 км автодороги Сургут — Лянтор случилось 6 августа около 18:00. По предварительным данным, водитель «Дэу Нексии» попытался обогнать попутный «Лексус», но не справился с управлением. Корейская иномарка вылетела на встречную полосу — прямо под тяжелый грузовик «Урал».
Водитель «Дэу» погиб на месте, как и трое его пассажиров, включая 29-летнюю женщину. Управлявший кроссовером мужчина доставлен в больницу.