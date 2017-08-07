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07 августа 2017
06 августа 2017
00:55  07 августа 2017 0

Названы новые секретные кнопки и функции iPhone

iphone 6 plus, айфон, apple, iphone 6, смартфон
Популярный смартфон обладает множеством секретных фишекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперты рассказали пользователям айфонов о секретных кнопках и способе эффективной зарядки устройств компании Apple, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Выяснилось, что при использовании зарядного устройства от IPad, смартфоны заряжаются гораздо быстрее. Если обладатели айфонов хотят дополнительно ускорить процесс зарядки, то им необходимо перевести устройство в «авиарежим» и закрыть все приложения.

Кроме того, специалисты рассказали о кнопках, расположенных cбоку смартфона. Они позволяют не только контролировать уровень громкость, но и задействовать вспышку в режиме фотографирования. Для любителей интернет-шопинга также нашлась полезная фишка — при сохранении трекинг-номера посылки в «заметках», устройство автоматически начнет отслеживать заказ до момента вручения.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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