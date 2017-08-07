Названы новые секретные кнопки и функции iPhone

Эксперты рассказали пользователям айфонов о секретных кнопках и способе эффективной зарядки устройств компании Apple, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Выяснилось, что при использовании зарядного устройства от IPad, смартфоны заряжаются гораздо быстрее. Если обладатели айфонов хотят дополнительно ускорить процесс зарядки, то им необходимо перевести устройство в «авиарежим» и закрыть все приложения.
Кроме того, специалисты рассказали о кнопках, расположенных cбоку смартфона. Они позволяют не только контролировать уровень громкость, но и задействовать вспышку в режиме фотографирования. Для любителей интернет-шопинга также нашлась полезная фишка — при сохранении трекинг-номера посылки в «заметках», устройство автоматически начнет отслеживать заказ до момента вручения.