Гитарист Rolling Stones рассказал о своем страшном диагнозе

Гитарист группы Rolling Stones признался, что болен раком легких. По словам музыканта, несмотря на страшный диагноз, он не собирается прибегать к химиотерапии.
В интервью британскому изданию Daily Mail Вуд рассказал, что болезнь обнаружилась три месяца назад в ходе медосмотра, который он проходил перед серией концертов. В результате срочной операции врачи удалили музыканту часть легкого. Вуд подчеркнул, что вопрос использования химиотерапии даже не поднимался, поскольку он не хочет расставаться со своими волосами.
«Сейчас я в порядке, но вынужден проверяться каждые три месяца. Они рано рак диагностировали. Люди должны проверяться. Серьезно, люди должны проверяться. Я чертов везунчик, но значит, у меня очень мощный ангел-хранитель», — заявил Вуд.
Ронни Вуд стал гитаристом группы в 1975 году, заменив ушедшего из группы Мика Тейлора. В декабре 2016 года The Rolling Stones выпустили альбом Blue& Lonesome — первый за последние десять лет, напоминает «Лента.ру»