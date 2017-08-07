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07 августа 2017
06 августа 2017
01:34  07 августа 2017 0

Гитарист Rolling Stones рассказал о своем страшном диагнозе

Музыкант продолжит работать с Rolling Stones, несмотря на тяжелый недугФОТО: Rollingstones.com

Гитарист группы Rolling Stones признался, что болен раком легких. По словам музыканта, несмотря на страшный диагноз, он не собирается прибегать к химиотерапии.

В интервью британскому изданию Daily Mail Вуд рассказал, что болезнь обнаружилась три месяца назад в ходе медосмотра, который он проходил перед серией концертов. В результате срочной операции врачи удалили музыканту часть легкого. Вуд подчеркнул, что вопрос использования химиотерапии даже не поднимался, поскольку он не хочет расставаться со своими волосами.

«Сейчас я в порядке, но вынужден проверяться каждые три месяца. Они рано рак диагностировали. Люди должны проверяться. Серьезно, люди должны проверяться. Я чертов везунчик, но значит, у меня очень мощный ангел-хранитель», — заявил Вуд.

Ронни Вуд стал гитаристом группы в 1975 году, заменив ушедшего из группы Мика Тейлора. В декабре 2016 года The Rolling Stones выпустили альбом Blue& Lonesome — первый за последние десять лет, напоминает «Лента.ру»

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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