Жители большинства регионов России смогут наблюдать лунное затмение вечером, 7 августа. Природное явление продлится с 20:24 до 22:19 по московскому времени.
Затмение будет видно на всей территории России за исключением Чукотки и Камчатки. Сообщается, что максимальная фаза пройдет в 21:20 по Москве. Луна будет находиться вечером в юго-восточной части неба почти над горизонтом, а часть лунного диска окрасится в бордово-красный цвет.
«Это достаточно длительное явление и достаточно интересное, его можно наблюдать как в телескоп или бинокль, так и невооруженным глазом. Оно будет доступно всем, главное, чтобы повезло с погодой», — цитирует лектора Санкт-Петербургского планетария Марию Боруху информагентство ТАСС.