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07 августа 2017
06 августа 2017
06:55  07 августа 2017 0

Россияне смогут увидеть лунное затмение

Для обзора затмения россиянам понадобится хорошая погода.ФОТО: v-kosmose.com

Жители большинства регионов России смогут наблюдать лунное затмение вечером, 7 августа. Природное явление продлится с 20:24 до 22:19 по московскому времени.

Затмение будет видно на всей территории России за исключением Чукотки и Камчатки. Сообщается, что максимальная фаза пройдет в 21:20 по Москве. Луна будет находиться вечером в юго-восточной части неба почти над горизонтом, а часть лунного диска окрасится в бордово-красный цвет.

«Это достаточно длительное явление и достаточно интересное, его можно наблюдать как в телескоп или бинокль, так и невооруженным глазом. Оно будет доступно всем, главное, чтобы повезло с погодой», — цитирует лектора Санкт-Петербургского планетария Марию Боруху информагентство ТАСС.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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