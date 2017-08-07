В Кургане на довыборах в гордуму в ход пустили черные PR-технологии. На округе №7 неизвестные вбросили агитку «Защита Пчакова», в которой от имени журналиста-самовыдвиженца дана негативная информация о кандидате от КПРФ Артуре Пущине. Коммунист обратился с заявлением в полицию.
Сам Константин Пчаков сообщил корреспонденту «URA.RU», что к листовкам не имеет никакого отношения. «Как только мне сообщили о листовках, я сразу позвонил в избирком города Кургана. Пущин написал заявление в полицию в Октябрьский и Центральный отделы. Меня вызывали и опрашивали. Дал объяснения, что к этому не имею никакого отношения: не изготавливал и не распространял эти листовки», — сказал Пчаков.
В пресс-службе УМВД по Курганской области сообщили, что на основании заявления будет проведена проверка.
По 7-му избирательному округу, напомним, на выборы идут пятеро кандидатов: единоросс Артем Исламов (заместитель генерального директора по производству АО «Кургансемена»), член партии ЛДПР Татьяна Липатова (бухгалтер), справедливоросс Алексей Менцель (заместитель директора ООО «НПО-Аудит Гарант»), представитель КПРФ Артур Пущин (гендиректор ООО «Арт-Строй») и самовыдвиженец Константин Пчаков (журналист).
По избирательному округу №6 за мандат борются четыре кандидата: коммунист Сергей Еремин, кандидат от ЛДПР Евгений Кузьмин (директор ООО «Акцент»), единоросс Александр Лисицын (руководитель проекта АО «НПО «Курганприбор»), справедливоросс Виталий Поршнев (генеральный директор ООО «СМК-Ориентир»).