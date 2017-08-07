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07 августа 2017
11:37  07 августа 2017 0

В Еланском центре, где произошло кровавое побоище, ищут того, кто сообщил информацию в СМИ

Побоище в Елани
Во время массовой драки офицеру разбили голову раковинойФото: URA.RU © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавое побоище в учебном центре ЦВО на Урале
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Командование дивизии ищет источник утечки информации о скандальных событиях в военном городке. С этой целью были проверены сотовые телефоны всех военнослужащих.

Как сообщил «URA.RU» источник в военном ведомстве, была проведена проверка сотовых телефонов у всех солдат части. И хотя телефоны срочников всю неделю хранятся под замком у командиров и их выдают лишь по выходным, чтобы солдаты могли позвонить своим родным, на всякий случай проверяли и эти трубки. На телефонах искали фото-видео, не снял ли кто-то массовую драку, которая произошла вечером 1 августа 2017 года.

Как ранее писало «URA.RU» конфликт произошел между контрактниками, срочники в драке участия не принимали. С одной стороны участвовали бойцы из Тувы, которых прислали в Еланский учебный центр на курсы выживания, с другой стороны — солдаты местного гарнизона. По данным источника, дрались всего порядка полутора сотен человек.

Три месяца назад из города Кызыл в Туве прислали порядка 60 контрактников из 55-й отдельной горной мотострелковой бригады 41-й армии ЦВО. По одной из версий, в последний вечер перед отъездом бойцы купили спиртного, чтобы отметить окончание учебы. Выпив, они вспомнили какие-то обиды, которые видели от местных. Вооружившись ножами и заточками, приезжие атаковали казарму. Во время массовой драки в казарме выбили стекла, поломали мебель и сантехнику. Как сообщает источник, колото-резаные раны получили 14 человек: 13 контрактников и один офицер. Два человека по-прежнему находятся в госпитале: контрактник, получивший ранение заточкой, и капитан, которому разбили голову раковиной. У остальных еланских бойцов ранения неопасные для жизни. Пресс-служба министерства обороны подтвердила факт массовой драки, но назвала его незначительным бытовым конфликтом.

В 473-м учебном центре сейчас работает комиссия штаба округа во главе с заместителем командующего ЦВО генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым, сотрудники военного следственного отдела ЦВО и военные прокуроры. Возбуждены два уголовных дела по статьям УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» и «Насильственные действия в отношении начальника».

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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