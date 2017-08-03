Массовое побоище стенка на стенку произошло в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов (в/ч 31612) в Елани в Свердловской области.
Как сообщил «URA.RU» источник в военном ведомстве, произошло столкновение между группой 60 бойцов из Тувы и сотней солдат из местного гарнизона. Все участники конфликта контрактники.
По данным инсайдера, три месяца назад из Тувы прислали порядка 60 контрактников для прохождения курсов выживания. В последний вечер перед отъездом бойцы купили спиртного, чтобы отметить окончание учебы. Выпив, они вспомнили какие-то обиды, которые видели от местных. Вооружившись ножами и заточками, приезжие атаковали казарму: 60 тувинцев выступили против сотни бойцов Еланского гарнизона. Как сообщает источник, ножевые ранения получили 14 человек: 13 контрактников и один офицер, которого уже перевезли в госпиталь в Екатеринбург. Все раненые — из числа военнослужащих Еланского гарнизона.
«В Еланский учебный центр прибыла большая рабочая группа старших офицеров Центрального военного округа для расследования обстоятельств и причин групповой драки во главе с заместителем командующего ЦВО генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым», — сообщает источник.
«Мы пока работаем. Когда соберем всю необходимую информацию об обстоятельствах, чтобы это было не в ущерб делу, тогда сможем прокомментировать», — сказал «URA.RU» Алексей Садовский, заместитель руководителя отдела военного
Как ранее сообщало «URA.RU», сегодня, 3 августа, в Свердловскую область прибывает с инспекцией министр обороны России Сергей Шойгу.