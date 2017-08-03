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03 августа 2017
11:11  03 августа 2017 0

Кровавое побоище произошло в учебном центре ЦВО на Урале. Госпитализированы 14 человек. ФОТО

Побоище в Елани
После массовой драки в казарме выбиты все стеклаФото: URA.RU © URA.RU

Массовое побоище стенка на стенку произошло в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов (в/ч 31612) в Елани в Свердловской области.

Как сообщил «URA.RU» источник в военном ведомстве, произошло столкновение между группой 60 бойцов из Тувы и сотней солдат из местного гарнизона. Все участники конфликта контрактники.

По данным инсайдера, три месяца назад из Тувы прислали порядка 60 контрактников для прохождения курсов выживания. В последний вечер перед отъездом бойцы купили спиртного, чтобы отметить окончание учебы. Выпив, они вспомнили какие-то обиды, которые видели от местных. Вооружившись ножами и заточками, приезжие атаковали казарму: 60 тувинцев выступили против сотни бойцов Еланского гарнизона. Как сообщает источник, ножевые ранения получили 14 человек: 13 контрактников и один офицер, которого уже перевезли в госпиталь в Екатеринбург. Все раненые — из числа военнослужащих Еланского гарнизона.

«В Еланский учебный центр прибыла большая рабочая группа старших офицеров Центрального военного округа для расследования обстоятельств и причин групповой драки во главе с заместителем командующего ЦВО генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым», — сообщает источник.

«Мы пока работаем. Когда соберем всю необходимую информацию об обстоятельствах, чтобы это было не в ущерб делу, тогда сможем прокомментировать», — сказал «URA.RU» Алексей Садовский, заместитель руководителя отдела военного следственного управления по Центральному военному округу СК РФ.

Как ранее сообщало «URA.RU», сегодня, 3 августа, в Свердловскую область прибывает с инспекцией министр обороны России Сергей Шойгу.

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Пол в казарме залит кровью Фото: URA.RU © URA.RU

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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