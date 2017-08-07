Глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Альберт Султанов сложил с себя полномочия. Об этом сообщили собственные источники «URA.RU». В окружном правительстве подтвердили отставку чиновника, отметив, что сейчас Султанов ушел в отпуск по семейным обстоятельствам с последующим увольнением.
«Он собрал всех коллег и объявил о своем уходе. Пожелал всем удачной и плодотворной работы», — рассказали в правительстве Ямала. Там добавили, что причины ухода чиновника с поста им неизвестны.
В настоящий момент обязанности директора департамента исполняет Наталья Сагун.
Альберт Султанов — выходец из силовых структур. Он был назначен на должность директора департамента в апреле прошлого года.