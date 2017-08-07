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12:21  07 августа 2017 0

Главный по дорогам и транспорту на Ямале ушел в отставку

Совещание по теплоходам, рашитов альберт, департамент транспорта янао, султанов альберт
Альберт Султанов ушел в отпуск с последующим увольнениемФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Альберт Султанов сложил с себя полномочия. Об этом сообщили собственные источники «URA.RU». В окружном правительстве подтвердили отставку чиновника, отметив, что сейчас Султанов ушел в отпуск по семейным обстоятельствам с последующим увольнением.

«Он собрал всех коллег и объявил о своем уходе. Пожелал всем удачной и плодотворной работы», — рассказали в правительстве Ямала. Там добавили, что причины ухода чиновника с поста им неизвестны.

В настоящий момент обязанности директора департамента исполняет Наталья Сагун.

Альберт Султанов — выходец из силовых структур. Он был назначен на должность директора департамента в апреле прошлого года.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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