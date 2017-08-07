В Тюменской области стали чаще заражаться ВИЧ-инфекцией: за полгода в регионе зарегистрировано 1019 новых случаев ВИЧ — при том, что годом ранее таковых было лишь 891. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Регистрировать ВИЧ в регионе начали в 1993 году, и к первому июля 2017 года общее число случаев ВИЧ-инфекции в Тюменской области составило 20 787. По итогам первого полугодия пораженность населения — то есть процент ВИЧ-инфицированных жителей региона, — составил 1,1%. При этом первые места по максимальному поражению ВИЧ занимают Уватский район, город Тобольск и Вагайский район.
Среди инфицированных преобладают мужчины: 625 человек (61,3%) за первые полгода 2017-го и 525 человек (58,1%) годом ранее. Женщин среди заразившихся в этом году 394 (38,7%), и 366 (41,1%) — за первое полугодие 2016-го.
В этом году большинство (51,5%) получило ВИЧ половым путем, а 46,9% были инфицированы при внутривенном употреблении наркотиков. Еще восемь малышей заразились вертикальным путем — то есть от собственных матерей, — причем четверо из них получили вирус при грудном вскармливании. Всего же в этом году от ВИЧ-инфицированных матерей родился 181 ребенок — по полгода 2016-го эта цифра составляла 176.
Как гласят данные статистики, среди заболевших в этом году также трое подростков от 15 до 17 лет, а большинство — 630 человек — являются людьми в возрасте от 25 до 39 лет.
Ранее сообщалось, что Тюменская область оказалась в лидерах по показателю заболеваемости ВИЧ. При этом не все инфицированные признают само существование вируса. В апреле в Тюмени умерла двухлетняя дочь ВИЧ-диссидентки, которую мать отказывалась обследовать и лечить.