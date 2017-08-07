Автомобиль администрации губернатора Свердловской области попал в ДТП у города Реж. Как рассказали «URA.RU» сразу два независимых источника в органах исполнительной власти региона, в результате аварии сильно пострадал только сам автомобиль Toyota Camry — люди в нем остались внешне невредимы. Как свидетельствуют собеседники агентства, в машине в момент аварии находились водитель и сотрудник департамента внутренней политики.
В управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области факт ДТП с участием Toyota Camry правительственного автохозяйства отрицать не стали. Авария имела место в пятницу, 4 августа, около 17:00 на 74 км автодороги «Екатеринбург-Реж-Алапаевск».
«Водитель автомобиля „Фольксваген-Каравелла“ (мужчина, 1962 года рождения), допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем „Форд-Транзит“ (водитель — мужчина 1961 года рождения). Затем произошло еще два столкновения: автомобиль „ГАЗ-А31R32“ столкнулся с „Форд-Транзит“, а „Фольксваген“ по касательной столкнулся со встречной „Тойота-Камри“», — обрисовали случившееся в ГИБДД.
В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген-Каравелла» получил травмы и был доставлен в Режевскую ЦРБ — ему предстоит амбулаторное лечение. Водитель, спровоцировавший аварию, пояснил сотрудникам ГИБДД, что не помнит, как она произошла, и не исключил, что уснул за рулем. Освидетельствование водителя на состояние опьянения дало отрицательный результат. По факту ДТП Госавтоинспекцией проводится дознание.
Выяснить подробности в автохозяйстве правительства Свердловской области не удалось — управделами губернатора Николай Чернев не отвечает на сотовый.