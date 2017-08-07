Пермские дети во время игры откопали человеческие кости. ФОТО

В Березниках дети во время игры обнаружили человеческие останки. В Следственном комитете «URA.RU» сообщили, что следов совершения преступления пока не выявлено.
В сообществе «Все Березники» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фото черепа и фрагментов скелета. Пользователи сообщают, что страшную находку сделали дети, которые делали «штаб» для игр.
«Сколько лет кости пролежали в земле и относится ли это захоронение к старому кладбищу, о котором когда-то шумел весь город, все это предстоит выяснить следствию», — пишут администраторы группы.
Пользователи предположили, что дети наткнулись на старые захоронения времен Великой Отечественной войны либо цыганское кладбище 90-х годов. Есть версия, что это останки убитого человека.
Помощник руководителя пермского СУ Следственного комитета РФ Андрей Олин сообщил «URA.RU» о начале проверки по факту находки: «Действительно, дети играли на окраине города и обнаружили кости в районе кладбища, существовавшего около 30 лет назад. Проводится проверка, каких-либо следов криминального характера на данный момент не обнаружено».