18:25 07 августа 2017 0

Люди задолжали управляющей компании 160 тысяч рублей Скриншот: читатели "URA.RU"

В Нижней Туре Свердловской области неизвестные заварили дверь в квартиру по улице 40 лет Октября, в которой находилась семья должников по коммунальным платежам. Об этом «URA.RU» сообщили жители города. Выбираться из квартиры людям пришлось через окно.

«15 числа я пришла с работы домой — не могу попасть, потому что у меня заварены двери, — рассказывает мать многодетного семейства Татьяна Костур. — Мы обратились в управляющую компанию «УправДом» (директор — Иван Куликов), нам сказали: «Пока не заплатите весь долг (он у нас — 160 тысяч), мы вам двери не разварим».

По словам должницы, в тот момент, когда дверь заваривали, в квартире находились ее отец с другом — выбираться из заблокированного жилища им пришлось через окно (квартира находится на первом этаже). Причем один из них поранился в тот момент, протискиваясь сквозь узкую щель в решетке на окне.

Щель в решетке на окне, сквозь которую пришлось вылезать заблокированным в квартире людям Скриншот: читатели «URA.RU»

Мать семейства отправилась искать правды в органах власти. «Я не знала, что делать, и пошла в опеку, так как сама детдомовская, — рассказывает Татьяна. — Обратилась в полицию — нам дали отказ, потом написала заявление в прокуратуру, там разбирательство еще идет».

В итоге вернуть доступ в жилище помогли в другой управляющей компании — в «Горканале»: ее сотрудники по заявлению Татьяны в присутствии участкового «разварили» дверь. Правда, проживать в квартире невозможно: она отрезана от всех коммуникаций. «Даже интернетовский кабель срезан!» — возмущается женщина. Из-за отсутствия условий для проживания детей ей пришлось пристроить старшую дочь (4 года) в приют, младшая (2 года) вместе с ней живет пока у знакомых.

Представитель компании «УправДом» Иван Куликов (являющийся также кандидатом в депутаты местной гордумы) заявил «URA.RU», что работники его УК не имеют отношения к этой истории. «Мне некогда, я еду сейчас в избирком, — сообщил он. — Дома по улице 40 лет Октября мы не обслуживаем. Тетенька приходила, рассказывала эту страшную историю о том, что ей заварили дверь. Но она была в невменяемом состоянии (она и дочь были пьяны вдрызг). Кто ей что заварил? Насколько я знаю со слов соседей, у нее и с банками проблемы, и коллекторы, и прочее. Она, понятное дело, обвиняет всех, прокомментировать ничего не могу. Мы таким не занимаемся».