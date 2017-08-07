Почти миллиард рублей российское правительство выделит национальному спортивному телеканалу «Матч ТВ» на трансляцию зимней Универсиады-2019 в Красноярске, передает Medusa. Проект соответствующего постановления вынесли на общественное обсуждение.
В пояснительной записке к постановлению говорится, что 988 млн рублей возьмут из резервных средств, которые планируется скопить в бюджете Минспорта за 2018—2019 годы.
На эти средства «Матч ТВ» организует штат сотрудников и оплатит их проживание, приобретет необходимое для трансляций оборудование, арендует каналы связи, оформит студии, купит права на чужой контент и проведет ряд других мероприятий для технической подготовки к эфирам с Универсиады.
Всего Россия потратит на организацию Универсиады-2019 более 31 миллиарда рублей.