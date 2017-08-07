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07 августа 2017
19:14  07 августа 2017 0

Спортивному каналу «Матч ТВ» выделят миллиард рублей. Деньги возьмут из резервного фонда

Деньги пойдут из бюджета МинспортаФото: Алексей Гущин

Почти миллиард рублей российское правительство выделит национальному спортивному телеканалу «Матч ТВ» на трансляцию зимней Универсиады-2019 в Красноярске, передает Medusa. Проект соответствующего постановления вынесли на общественное обсуждение.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что 988 млн рублей возьмут из резервных средств, которые планируется скопить в бюджете Минспорта за 2018—2019 годы.

На эти средства «Матч ТВ» организует штат сотрудников и оплатит их проживание, приобретет необходимое для трансляций оборудование, арендует каналы связи, оформит студии, купит права на чужой контент и проведет ряд других мероприятий для технической подготовки к эфирам с Универсиады.

Всего Россия потратит на организацию Универсиады-2019 более 31 миллиарда рублей.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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