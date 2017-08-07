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Главные новости Челябинской области
19:50  07 августа 2017 0

В Челябинске автомобиль сбил на остановке женщину и ребенка. ФОТО

На месте работает полицияФото: паблик «Подслушано Ленинский», "ВК"

В Челябинске вечером 7 августа автомобиль сбил на остановке общественного транспорта женщину с ребенком. Инцидент произошел на перекрестке улиц Гагарина и Шота Руставели в Ленинском районе, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального ГУ МВД. Обстоятельства ДТП уточняются.

Очевидцы сообщают, что примерно в 18 часов 30 минут напротив «Дома одежды», на перекрестке, столкнулись два автомобиля. От удара один из них вылетел на остановку, где находились люди — ребенка отбросило в сторону, а женщину затянуло под машину. Обоих пострадавших доставили в тяжелом состоянии в больницу.

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«Подслушано Ленинский»

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
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