В Челябинске автомобиль сбил на остановке женщину и ребенка. ФОТО

В Челябинске вечером 7 августа автомобиль сбил на остановке общественного транспорта женщину с ребенком. Инцидент произошел на перекрестке улиц Гагарина и Шота Руставели в Ленинском районе, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального ГУ МВД. Обстоятельства ДТП уточняются.
Очевидцы сообщают, что примерно в 18 часов 30 минут напротив «Дома одежды», на перекрестке, столкнулись два автомобиля. От удара один из них вылетел на остановку, где находились люди — ребенка отбросило в сторону, а женщину затянуло под машину. Обоих пострадавших доставили в тяжелом состоянии в больницу.