В Екатеринбурге врачи борются за жизнь девочки, которую буквально заморили родители-вегетарианцы. Ребенку всего один год, и у него истощение.
Как сообщает E1.RU, девочка неделю назад поступила в одну из городских больниц. Анализ показал, что организм ребенка испытывает белковое голодание. По данным врачей, родители девочки — строгие вегетарианцы, соответственно, и ребенок не получал нормального питания. Гемоглобин у девочки едва превышал показатель 40, и медикам пришлось сделать переливание крови.
«Чкаловский отдел Следственного комитета начал проверку по факту ненадлежащего ухода за ребенком. Следователи проверят условия жизни ребенка, его питание и по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — рассказал «URA.RU» представитель СК по Свердловской области Александр Шульга.
В городском управлении здравоохранения комментарий оперативно получить не удалось.