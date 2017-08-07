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07 августа 2017
Главные новости Свердловской области
20:03  07 августа 2017 2

В Екатеринбурге родители-вегетарианцы заморили ребенка. Девочке потребовалось переливание крови

Вегетарианцы сами не ели и не кормили дочьФото: nachinanie.ru

В Екатеринбурге врачи борются за жизнь девочки, которую буквально заморили родители-вегетарианцы. Ребенку всего один год, и у него истощение.

Как сообщает E1.RU, девочка неделю назад поступила в одну из городских больниц. Анализ показал, что организм ребенка испытывает белковое голодание. По данным врачей, родители девочки — строгие вегетарианцы, соответственно, и ребенок не получал нормального питания. Гемоглобин у девочки едва превышал показатель 40, и медикам пришлось сделать переливание крови.

«Чкаловский отдел Следственного комитета начал проверку по факту ненадлежащего ухода за ребенком. Следователи проверят условия жизни ребенка, его питание и по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — рассказал «URA.RU» представитель СК по Свердловской области Александр Шульга.

В городском управлении здравоохранения комментарий оперативно получить не удалось.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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