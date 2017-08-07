В Екатеринбурге произошла страшная авария на угнанном автомобиле. Трое угонщиков в состоянии алкогольного опьянения выехали на недостроенную дорогу ЕКАД, проигнорировав знак «кирпич». Проезжая на большой скорости, водитель не заметил земельный бруствер и врезался в него, сообщают «Ночные новости».
Инцидент произошел на улице Лучистой, в районе Солнечный, на недостроенном участке дороги ЕКАД. За рулем угнанной «Тойоты» находился мужчина 1972 года рождения. На месте происшествия найдены бутылочки со спиртом. Судя по всему, компания находилась в состоянии алкогольного опьянения.
После столкновения с бруствером автомобиль выбросило с дороги, после чего он несколько раз перевернулся. Водитель вылетел через лобовое стекло и от полученных травм скончался до приезда «скорой». Двое других пассажиров, мужчина и женщина, в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию 24-й больницы.
Сообщается о том, что на место происшествия приехала семейная пара, у которой угнали машину. На месте работают следователи.