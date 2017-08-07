Басманный суд Москвы перевел экс-главу Удмуртии Александра Соловьева из СИЗО под домашний арест, передает RT. Бывший чиновник обвиняется в получении взятки.
Судья Елена Соловьева удовлетворила ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Соловьева. Правоохранители констатировали, что экс-чиновник начал сотрудничать в расследовании.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Соловьев, обвиняемый в получении многомиллионных взяток, частично признал вину. Следствие полагает, что в 2014—2016 годах он получил более 140 млн рублей от организаций, осуществлявших стройку мостовых переходов через Каму.