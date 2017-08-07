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07 августа 2017
22:09  07 августа 2017 1

Экс-главу Удмуртии выпустили из СИЗО под домашний арест

Сначала Соловьев был отстранен от должности в связи с утратой доверия президентаФото: Википедия
новость из сюжета:
Уголовное дело главы Удмуртии
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Басманный суд Москвы перевел экс-главу Удмуртии Александра Соловьева из СИЗО под домашний арест, передает RT. Бывший чиновник обвиняется в получении взятки.

Судья Елена Соловьева удовлетворила ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении Соловьева. Правоохранители констатировали, что экс-чиновник начал сотрудничать в расследовании.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Соловьев, обвиняемый в получении многомиллионных взяток, частично признал вину. Следствие полагает, что в 2014—2016 годах он получил более 140 млн рублей от организаций, осуществлявших стройку мостовых переходов через Каму.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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