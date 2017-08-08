{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
08 августа 2017
07 августа 2017
06 августа 2017
05 августа 2017
04 августа 2017
Главные новости Челябинской области
10:47  08 августа 2017 0

К мэру Златоуста пришли ревизоры. Он предвидел это

Заседание политсовета ЕР. Челябинск., жилин вячеслав, лошкин алексей
Контрольно-счетная палата проверит расходы Вячеслава Жилина (справа)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала ревизию Златоуста. Как сообщил «URA.RU» председатель КСП Алексей Лошкин, аудиторы проверят использование бюджетных средств, выделенных мэрии на капстроительство, реконструкцию и ремонт в рамках реализации целевых и адресных программ, а также на приоритетные проекты.

В планах ревизоров проверка реконструкции таких объектов как лыжный стадион, а имени Светланы Ишмуратовой, гидротехнические сооружений городского пруда на реке Ай. Аудиторы будут изучать, как тратились средства на ремонт дорог, дворовых территорий и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В мэрии Златоуста состоялось совещание с участием главы Вячеслава Жилина, которое провел руководитель контрольного мероприятия, аудитор КСП Михаил Михайлов.

Отметим, в конце марта в резиденции губернатора состоялось заседание областной антикоррупционной комиссии, где прозвучали серьезные замечания в адрес мэра Златоуста Вячеслава Жилина за отсутствие контроля. После заседания Жилин сам вышел с инициативой на руководство области о внеплановой проверке со стороны КСП.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров