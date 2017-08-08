К мэру Златоуста пришли ревизоры. Он предвидел это

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала ревизию Златоуста. Как сообщил «URA.RU» председатель КСП Алексей Лошкин, аудиторы проверят использование бюджетных средств, выделенных мэрии на капстроительство, реконструкцию и ремонт в рамках реализации целевых и адресных программ, а также на приоритетные проекты.
В планах ревизоров проверка реконструкции таких объектов как лыжный стадион, а имени Светланы Ишмуратовой, гидротехнические сооружений городского пруда на реке Ай. Аудиторы будут изучать, как тратились средства на ремонт дорог, дворовых территорий и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В мэрии Златоуста состоялось совещание с участием главы Вячеслава Жилина, которое провел руководитель контрольного мероприятия, аудитор КСП Михаил Михайлов.
Отметим, в конце марта в резиденции губернатора состоялось заседание областной антикоррупционной комиссии, где прозвучали серьезные замечания в адрес мэра Златоуста Вячеслава Жилина за отсутствие контроля. После заседания Жилин сам вышел с инициативой на руководство области о внеплановой проверке со стороны КСП.