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Главные новости Челябинской области
10:50  08 августа 2017 0

Ребята — огонь! На Южном Урале провели пожарные соревнования

Итоговый сбор с руководящим составом гражданской обороны, челябинской областной подсистемы РСЧС. Пожарные учения на территории горбольницы №1. Челябинск., спасатели, мчс, пожарные
За главный приз боролись 57 командФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Магнитогорском металлургическом предприятии провели состязания по пожарно-прикладному спорту, выявив лучшее нештатное звено пожаротушения.

В ходе ежегодных соревнований огнеборцы проверили наличие и готовность нештатных звеньев пожаротушения ПАО «ММК» к действиям по ликвидации пожара. Всего в состязаниях поучаствовали 57 команд из различных подразделений группы предприятий.

По результатам состязаний лучшим нештатным аварийно-спасательным звеном пожаротушения ПАО «ММК» был признан боевой расчет цеха эксплуатации. Второе место, как и в прошлом году, завоевало звено листопрокатного цеха № 11, третье место у звена паровоздуходувной электростанции. Звенья, ставшие призерами в командном первенстве, награждены денежными премиями. Победителю также достался переходящий кубок. В состязаниях огнеборцев обществ Группы ПАО «ММК» первое и второе место вновь заняли боевые расчеты ООО «Шлаксервис» и ООО «Автотранспортное управление», замкнул призовую тройку боевой расчет ООО «Ремпуть».

Отдельно денежными премиями награждены участники — победители в отдельных видах упражнений. Так отмечено звено цеха эксплуатации, занявшее первое место в упражнении по боевому развёртыванию с результатом 17,18 секунды.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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