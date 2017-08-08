На Магнитогорском металлургическом предприятии провели состязания по пожарно-прикладному спорту, выявив лучшее нештатное звено пожаротушения.
В ходе ежегодных соревнований огнеборцы проверили наличие и готовность нештатных звеньев пожаротушения ПАО «ММК» к действиям по ликвидации пожара. Всего в состязаниях поучаствовали 57 команд из различных подразделений группы предприятий.
По результатам состязаний лучшим нештатным аварийно-спасательным звеном пожаротушения ПАО «ММК» был признан боевой расчет цеха эксплуатации. Второе место, как и в прошлом году, завоевало звено листопрокатного цеха № 11, третье место у звена паровоздуходувной электростанции. Звенья, ставшие призерами в командном первенстве, награждены денежными премиями. Победителю также достался переходящий кубок. В состязаниях огнеборцев обществ Группы ПАО «ММК» первое и второе место вновь заняли боевые расчеты ООО «Шлаксервис» и ООО «Автотранспортное управление», замкнул призовую тройку боевой расчет ООО «Ремпуть».
Отдельно денежными премиями награждены участники — победители в отдельных видах упражнений. Так отмечено звено цеха эксплуатации, занявшее первое место в упражнении по боевому развёртыванию с результатом 17,18 секунды.