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Главные новости Пермского края
11:13  08 августа 2017 0

Пассажирский автобус из Перми разбился в ДТП под Самарой. ФОТО

Автобус получил серьезные поврежденияФото: группа "Мой город - Пермь" в соцсети "ВКонтакте"

Автобус «Пермь-Самара» попал в ДТП в Самарской области. По предварительной информации, причиной ЧП стало то, что водитель уснул за рулем.

ДТП на повороте на Новосемейкино на трассе М-5 Урал произошло в 5.10 по местному времени, сообщи в МЧС по Самарской области. На место ЧП прибыли 15 человек и семь единиц техники, в том числе три специалиста и одна единица техники от МЧС. Автобус «Тетра», следовавший по маршруту «Пермь-Самара», наехал в зоне сужения проезжей части на бетонный блок.

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Фото: Мой город — Пермь

Как уточнили в МЧС, пострадавших в результате аварии, к счастью, нет, движение на автодороге не нарушено. В ведомстве отмечают, что по предварительной информации водитель автобуса не справился с управлением. В социальных сетях уже высказали мнение, что мужчина уснул за рулем. Авария произошла в 8 км от Самары.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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