Пассажирский автобус из Перми разбился в ДТП под Самарой. ФОТО

Автобус «Пермь-Самара» попал в ДТП в Самарской области. По предварительной информации, причиной ЧП стало то, что водитель уснул за рулем.
ДТП на повороте на Новосемейкино на трассе М-5 Урал произошло в 5.10 по местному времени, сообщи в МЧС по Самарской области. На место ЧП прибыли 15 человек и семь единиц техники, в том числе три специалиста и одна единица техники от МЧС. Автобус «Тетра», следовавший по маршруту «Пермь-Самара», наехал в зоне сужения проезжей части на бетонный блок.
Как уточнили в МЧС, пострадавших в результате аварии, к счастью, нет, движение на автодороге не нарушено. В ведомстве отмечают, что по предварительной информации водитель автобуса не справился с управлением. В социальных сетях уже высказали мнение, что мужчина уснул за рулем. Авария произошла в 8 км от Самары.