{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
08 августа 2017
07 августа 2017
06 августа 2017
05 августа 2017
04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Курганской области
12:28  08 августа 2017 0

Кокорин поручил не допустить африканскую чуму свиней в Зауралье. Под угрозой свинокомплекс Ильтяковых

Сельское хозяйство. Животные. Челябинск, свинья, поросенок
Африканская чума свиней уже свирепствует в Омской областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Курганской области выделило дополнительно 400 тысяч рублей из резервного фонда для проведения расширенного лабораторного мониторинга на африканскую чуму свиней вокруг промышленных свинокомплексов и федеральных автодорог. Решение принято во вторник, 8 августа, передает корреспондент «URA.RU».

«Дополнительные меры необходимы для предупреждения африканской чумы свиней на территории Курганской области в связи с возникновением и распространением очагов вируса в Омской области на расстоянии всего 400 км от наших границ», — пояснила начальник управления ветеринарии Зауралья Оксана Сандакова.

Она отметила, что ситуация в Омской области очень сложная. «Каждый день прибавляется по два-три новых очага в радиусе пока до ста км от Омска. Неделю назад болезнь распространялась в сторону севера и юга. Сейчас появился новый очаг в нашу сторону и два очага в сторону Новосибирска. Мы с департаментом агропромышленного комплекса, органами местного самоуправления принимаем все возможные меры, чтобы не допустить заноса вируса на нашу территорию», — добавила Сандакова.

Кокорин подчеркнул, что допустить в области вирус нельзя: «На границе у нас Частоозерье, где один из крупнейших свинокомплексов». Генеральный директор мясокомбината «Велес» Дмитрий Ильтяков сообщил «URA.RU», что максимальные меры безопасности были приняты еще на этапе строительства свинокомплекса в Частоозерье. «Конечно, до конца никто не застрахован. Но на предприятии животные практически изолированы от соприкосновения с внешней средой», — отметил он.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров