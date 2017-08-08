Правительство Курганской области выделило дополнительно 400 тысяч рублей из резервного фонда для проведения расширенного лабораторного мониторинга на африканскую чуму свиней вокруг промышленных свинокомплексов и федеральных автодорог. Решение принято во вторник, 8 августа, передает корреспондент «URA.RU».
«Дополнительные меры необходимы для предупреждения африканской чумы свиней на территории Курганской области в связи с возникновением и распространением очагов вируса в Омской области на расстоянии всего 400 км от наших границ», — пояснила начальник управления ветеринарии Зауралья Оксана Сандакова.
Она отметила, что ситуация в Омской области очень сложная. «Каждый день прибавляется по два-три новых очага в радиусе пока до ста км от Омска. Неделю назад болезнь распространялась в сторону севера и юга. Сейчас появился новый очаг в нашу сторону и два очага в сторону Новосибирска. Мы с департаментом агропромышленного комплекса, органами местного самоуправления принимаем все возможные меры, чтобы не допустить заноса вируса на нашу территорию», — добавила Сандакова.
Кокорин подчеркнул, что допустить в области вирус нельзя: «На границе у нас Частоозерье, где один из крупнейших свинокомплексов». Генеральный директор мясокомбината «Велес» Дмитрий Ильтяков сообщил «URA.RU», что максимальные меры безопасности были приняты еще на этапе строительства свинокомплекса в Частоозерье. «Конечно, до конца никто не застрахован. Но на предприятии животные практически изолированы от соприкосновения с внешней средой», — отметил он.