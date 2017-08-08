12:26 08 августа 2017 0

При перевозке животные должны быть отделены друг от друга, чтобы не травмировались Фото: photoshare.ru

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил очевидец сфотографировал пони и верблюда, которых перевозили в грузовике, не закрыв даже заднего бортика.

«Верблюд и пони поехали кататься. Трасса Екатеринбург-Тагил. Подумаешь, бортик забыли закрыть и скорость 90». — пишет автор фотографии Татьяна Аникиевич. На такой скорости животные могли выпасть из кузова или травмироваться, считают специалисты.

«Это грубое нарушение правил перевозки лошадей. Для этого требуются специальные коневозки, либо полностью закрытые для дальних перевозок, либо со специально наращенными бортами. В правилах сказано, что в один кузов автомашины должны грузиться однородные по виду, полу и возрасту животные. В случае необходимости совместных перевозок группы животных, отличающиеся по виду и возрасту, отделяются перегородкой. Есть еще много других правил, но самое страшное, что даже не закрыли кузов — животные могли выпасть или упасть и задушиться, если они были привязаны за шею. Но никто не контролирует такие перевозки. Даже если бы их остановили гаишники, то их задача проверить документы на животных, а не то, как они удобно устроены в кузове», — прокомментировала «URA.RU» Ирина Плехневич, старший тренер конноспортивного клуба «Наше будущее».

Случаев, когда животные, плохо привязанные в кузовах, выпадают на полном ходу автомобиля, много — в Интернете масса видео на эту тему. Например, запись, сделанная ранее примерно в том же месте, где сфотографировали верблюда с пони под Нижним Тагилом. Из машины на полном ходу вываливается корова.