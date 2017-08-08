В Новом Уренгое выбросили с шестого этажа французского бульдога

В Новом Уренгое пьяный мужчина выбросил из окна шестого этажа французского бульдога тигрового окраса.
Инцидент произошел еще 5 августа, уточняют в социальных сетях. По словам местных жителей, мужчина выбросил собаку из окна дома №11 по улице Губкина, указывается также подъезд и квартира, где живут изверг. «Всех, кто владеет какой-либо информацией по этому преступлению, просьба сообщить по тел. 8-908-858-41-84, для привлечения к ответственности!» — обращаются к очевидцам пользователи.
Комментаторы жалеют собаку и клеймят позором живодера, который решился на такой поступок. Остался ли в живых пес после страшного падения, не уточняется.