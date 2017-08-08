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Главные новости Тюменской области
16:31  08 августа 2017 0

В Тобольске покончил с собой педофил

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, петля, самоубийство, суицид, суицидники
Инцидент произошел в дачном обществе под ТобольскомФото: depositphotos.com © URA.RU

В Тобольске покончил с жизнью мужчина, возможно, подозреваемый в педофилии. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил источник в городе. Инцидент произошел 7 августа в одном из дачных обществ города.

По словам источника, мужчина был индивидуальным предпринимателем — хозяином одного из магазинов в девятом микрорайоне Тобольска. «Говорят, его подозревали в педофилии. Вроде, поймать хотели», — рассказал собеседник агентства.

Другой источник, близкий к правоохранительным органам, подтвердил информацию о самоубийстве. Мужчине было 57 лет.

В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области отказались дать комментарий по телефону, попросив направить письменный запрос.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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