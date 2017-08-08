В Тобольске покончил с собой педофил

В Тобольске покончил с жизнью мужчина, возможно, подозреваемый в педофилии. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил источник в городе. Инцидент произошел 7 августа в одном из дачных обществ города.
По словам источника, мужчина был индивидуальным предпринимателем — хозяином одного из магазинов в девятом микрорайоне Тобольска. «Говорят, его подозревали в педофилии. Вроде, поймать хотели», — рассказал собеседник агентства.
Другой источник, близкий к правоохранительным органам, подтвердил информацию о самоубийстве. Мужчине было 57 лет.
В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области отказались дать комментарий по телефону, попросив направить письменный запрос.