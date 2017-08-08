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08 августа 2017
07 августа 2017
Главные новости Свердловской области
17:48  08 августа 2017 0

Бизнес выступает против ледовой арены вместо телебашни и Храма на воде. «Но нас никто не спрашивает, мы потерпим»

Мечеть Нур-Усман. Екатеринбург, телебашня, недостроенная телевышка, мечеть нур усман
Телебашня не украшает город, но это не значит, что ее надо сноситьФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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«Общественность против сноса». Недостроенную телебашню хотят сохранить как символ для будущих поколений

Глава НП «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев рассказал, как на самом деле относится к проекту сноса телебашни и строительства на этом месте ледовой арены. Он считает, что это не только снизит качество объектов в центре, но и ущемит часть жителей города — тех, кто не так сильно интересуется спортом, чтобы регулярно посещать соревнования.

«Во всем мире тренды обратные: спортивные сооружения строят именно за городом, чтобы были хорошие подъезды, большие парковки. А вот центр города используют для отдыха. Я не против спорта, совершенно. Да и, конечно, телебашня сейчас наш город не украшает. Но не мы ее строили — не нам и сносить. Нам город дан в пользование на несколько лет, максимум на 50. И наша задача — городу не навредить. С прудом и его акваторией — похожая история. Береговая линия триста лет складывалась — и не нам ее менять», — сказал глава самой крупной в городе компании-застройщика на традиционной пресс-конференции во вторник, 8 августа. Встреча с журналистами была приурочена к Дню строителя — он празднуется ежегодно, во вторые выходные августа.

Ананьев заявил также, что башня не упадет — бетон только набирает прочность все это время. «Следить за ней, конечно, необходимо. Но бояться, что она упадет, для строителей и архитекторов просто непрофессионально. Если не можем башню облагородить, давайте оставим ее до следующих поколений, до технологий, которые еще придумают. Но я уверен, что и сейчас есть решения, которые могут сделать ее частью современного ландшафта. Но нас никто не спрашивает о технологиях, да нам не привыкать, мы потерпим», — сказал глава компании, которая около года назад была главным претендентом на покупку недостроенного объекта. Осенью прошлого года, напомним, депутатами было принято решение о приватизации телебашни, она даже была оценена. В случае ее продажи бюджет получил бы более 650 млн рублей. Однако в апреле 2017 года было принято решение, что башню и участок под ней передадут под ледовый дворец, который должна построить УГМК.

Юлия Литвиненко
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© Служба новостей «URA.Ru»
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