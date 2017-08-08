Инсайд «URA.RU» подтвердился: один из главных силовиков Свердловской области вновь вернулся на рабочее место. Об этом «URA.RU» сообщил официальный представитель СКР по Свердловской области Александр Шульга.
«Официально подтверждаем, что руководитель СКР РФ по Свердловской области Валерий Задорин вновь приступил к исполнению своих служебных обязанностей», — пояснил представитель регионального СКР, отказавшись при этом уточнить дату, указанную в соответствующем приказе.
Валерий Задорин был отстранен от исполнения служебных обязанностей главой СК РФ Александром Бастрыкиным на время проведения служебной проверки. Необходимость в ней возникла, как поясняла ранее пресс-служба ведомства, «в связи с волокитой, допущенной при расследовании уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам ЗАО „Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий“».
Работники завода пожаловались на прямую линию президента. Приехавший 9 июля на «Иннопром-2017» Владимир Путин назвал руководство предприятия «борзотой» и потребовал от губернатора Евгения Куйвашева отреагировать на жалобы свердловчан.