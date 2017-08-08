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08 августа 2017
07 августа 2017
Главные новости Свердловской области
18:27  08 августа 2017 0

Официально: Валерий Задорин снова исполняет обязанности главы регионального СКР

Пресс-конференция В.Ю. Задорина. Екатеринбург, задорин валерий
Глава регионального СКР - снова на службеФото: Александр Ельчищев © URA.RU
новость из сюжета:
Путин возмущен «борзотой» директора тагильского завода
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Инсайд «URA.RU» подтвердился: один из главных силовиков Свердловской области вновь вернулся на рабочее место. Об этом «URA.RU» сообщил официальный представитель СКР по Свердловской области Александр Шульга.

«Официально подтверждаем, что руководитель СКР РФ по Свердловской области Валерий Задорин вновь приступил к исполнению своих служебных обязанностей», — пояснил представитель регионального СКР, отказавшись при этом уточнить дату, указанную в соответствующем приказе.

Валерий Задорин был отстранен от исполнения служебных обязанностей главой СК РФ Александром Бастрыкиным на время проведения служебной проверки. Необходимость в ней возникла, как поясняла ранее пресс-служба ведомства, «в связи с волокитой, допущенной при расследовании уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам ЗАО „Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий“».

Работники завода пожаловались на прямую линию президента. Приехавший 9 июля на «Иннопром-2017» Владимир Путин назвал руководство предприятия «борзотой» и потребовал от губернатора Евгения Куйвашева отреагировать на жалобы свердловчан.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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