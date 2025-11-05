Путину доложили о планах западных спецслужб по раскачке России
Путин назвал фейки оружием, которое используют противники России
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президенту России Владимиру Путину доложили о планах западных спецслужб по раскачке России. Путин заявил, что западные спецслужбы используют фейки и вбросы как оружие для дестабилизации ситуации в стране, передает корреспондент URA.RU.
«В документах западных спецслужб прямо говорится о проблеме „раскачки“ России изнутри», — заявил Путин. По его словам, противодействие попыткам внешнего влияния на российское общество является приоритетной задачей.
На заседании Совета по межнациональным отношениям, президент также говорил о растущем обсуждении на Западе так называемой «деколонизации России», под которой понимается стремление к расчленению страны и нанесению ей стратегического поражения. Путин отметил, что подобные попытки предпринимались в отношении России на протяжении столетий, однако оставались безуспешными.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.