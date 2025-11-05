Президенту России Владимиру Путину доложили о планах западных спецслужб по раскачке России. Путин заявил, что западные спецслужбы используют фейки и вбросы как оружие для дестабилизации ситуации в стране, передает корреспондент URA.RU.

На заседании Совета по межнациональным отношениям, президент также говорил о растущем обсуждении на Западе так называемой «деколонизации России», под которой понимается стремление к расчленению страны и нанесению ей стратегического поражения. Путин отметил, что подобные попытки предпринимались в отношении России на протяжении столетий, однако оставались безуспешными.