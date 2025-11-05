Логотип РИА URA.RU
Путину доложили о планах западных спецслужб по раскачке России

06 ноября 2025 в 00:10
Путин назвал фейки оружием, которое используют противники России

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президенту России Владимиру Путину доложили о планах западных спецслужб по раскачке России. Путин заявил, что западные спецслужбы используют фейки и вбросы как оружие для дестабилизации ситуации в стране, передает корреспондент URA.RU.

«В документах западных спецслужб прямо говорится о проблеме „раскачки“ России изнутри», — заявил Путин. По его словам, противодействие попыткам внешнего влияния на российское общество является приоритетной задачей.

На заседании Совета по межнациональным отношениям, президент также говорил о растущем обсуждении на Западе так называемой «деколонизации России», под которой понимается стремление к расчленению страны и нанесению ей стратегического поражения. Путин отметил, что подобные попытки предпринимались в отношении России на протяжении столетий, однако оставались безуспешными.

