Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

Трамп раскритиковал ЮАР и отказался от участия в саммите G20

06 ноября 2025 в 00:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Трамп отказался от поездки на саммит G20

Трамп отказался от поездки на саммит G20

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ЮАР и не намерен ехать на саммит «Группы двадцати». Об этом американский лидер заявил на бизнес-форуме.

«В Южной Африке будет встреча G20. Я не поеду», — заявил Трамп, выступая на Американском бизнес-форуме.

По словам Трампа, республика больше не должна быть в «Двадцатке», потому что, как он считает, в стране происходит «коммунистическая тирания». Вместо него в Йоханнесбург отправится вице-президент США Джей Ди Вэнс. От России делегацию возглавит возглавит руководитель администрации президента Максимом Орешкиным.

Продолжение после рекламы

Саммит Группы двадцати запланирован на 22-23 ноября в Йоханнесбурге, где ЮАР выступает в роли председателя организации. Ранее президент Финляндии Александер Стубб предложил организовать встречу между лидерами России и США в рамках этого саммита, однако официальный представитель ЮАР заявил, что страна не располагает информацией о проведении таких переговоров.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал