Трамп раскритиковал ЮАР и отказался от участия в саммите G20
Трамп отказался от поездки на саммит G20
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп раскритиковал ЮАР и не намерен ехать на саммит «Группы двадцати». Об этом американский лидер заявил на бизнес-форуме.
«В Южной Африке будет встреча G20. Я не поеду», — заявил Трамп, выступая на Американском бизнес-форуме.
По словам Трампа, республика больше не должна быть в «Двадцатке», потому что, как он считает, в стране происходит «коммунистическая тирания». Вместо него в Йоханнесбург отправится вице-президент США Джей Ди Вэнс. От России делегацию возглавит возглавит руководитель администрации президента Максимом Орешкиным.
Саммит Группы двадцати запланирован на 22-23 ноября в Йоханнесбурге, где ЮАР выступает в роли председателя организации. Ранее президент Финляндии Александер Стубб предложил организовать встречу между лидерами России и США в рамках этого саммита, однако официальный представитель ЮАР заявил, что страна не располагает информацией о проведении таких переговоров.
