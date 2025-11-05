Трамп раскритиковал ЮАР и отказался от участия в саммите G20

Трамп отказался от поездки на саммит G20 Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ЮАР и не намерен ехать на саммит «Группы двадцати». Об этом американский лидер заявил на бизнес-форуме.

«В Южной Африке будет встреча G20. Я не поеду», — заявил Трамп, выступая на Американском бизнес-форуме.

По словам Трампа, республика больше не должна быть в «Двадцатке», потому что, как он считает, в стране происходит «коммунистическая тирания». Вместо него в Йоханнесбург отправится вице-президент США Джей Ди Вэнс. От России делегацию возглавит возглавит руководитель администрации президента Максимом Орешкиным.

