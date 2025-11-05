Логотип РИА URA.RU
Трамп заявил о потере суверенитета США после избрания мэра Нью-Йорка

06 ноября 2025 в 01:04
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Глава Белого дома Дональд Трамп охарактеризовал избрание социалиста Зохрана Мамдани на пост мэра Нью-Йорка как утрату определенной доли государственного суверенитета страны. Об этом президент США завил во время своего выступления на Американском бизнес-форуме.

«Минувшей ночью в Нью-Йорке мы утратили часть суверенитета. Однако мы с этим разберемся», — сообщил Трамп .

Во вторник в Соединенных Штатах состоялись выборы глав исполнительной власти в штатах Вирджиния и Нью-Джерси, а также избрание градоначальника Нью-Йорка. По итогам голосования на должность мэра крупнейшего города страны был избран представитель демократических социалистов Мамдани. Он вошел в историю как наиболее молодой руководитель городской администрации в текущем столетии, а также стал первым исповедующим ислам политиком, занявшим данную должность.

