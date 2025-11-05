«Соболезную всем нам»: Михалков душераздирающе простился с умершим Юрием Николаевым

Никита Михалков назвал огромной потерей для всего телевидения уход из жизни Юрия Николаева Фото: Роман Наумов © URA.RU

Советский и российский актер, кинорежиссер и ведущий Никита Михалков душераздирающе простился со своим другом и коллегой — умершим ведущим Юрием Николаевым. Михалков отметил, что это огромная утрата для всего телевидения и всех зрителей. Речь в память о легендарном ведущем, с котором Михалков дружил более 40 лет, он выложил в социальных сетях.

«С уходом Юры Николаева, этим печальным очень событием, ушла целая эпоха. И понимать начинаешь тогда, когда начинаешь анализировать, а что же ушло, что потеряли. Это действительно было новое слово телевидения. Его уход — это огромная печаль для нас всех. Соболезную всем нам», — сказал Михалков в своем telegram-канале «Бесогон».





По мнению Михалкова, Николаев создал новый формат общения со зрителем, поэтому его передачи имели гигантский успех. Кроме того, они были еще и возможностью услышать зарубежную музыку, которой было немного. Николаев, считает Михалков, нашел интонацию, которая покоряла людей, он был автором нового жанра, а его главными чертами были обаяние, правда, смелость, риск и азарт.

