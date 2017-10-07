В Белом доме рассказали, как Трамп «удерживает мир от хаоса»

09:29 07 октября 2017 8

Трамп добился успеха благодаря тому, что работал с союзниками, считает представитель Белого дома Фото: depositphotos.com © URA.RU

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс назвала роль президента США Дональда Трампа на мировой арене.

«Я думаю, что президент — это тот человек, который удерживает мир от хаоса», — передает слова Сандерс RT. По ее словам, в этом ему помогает «невероятная» команда, которая работает с главой государства. По словам официального представителя Белого дома, Трамп добился успеха благодаря тому, что работал с союзниками, чтобы противостоять врагам.

Как писало «URA.RU» ранее, 6 октября Дональд Трамп озадачил американцев словами о надвигающейся «буре» после встречи с военными.